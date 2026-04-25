Η Ρόμα επικράτησε 2-0 στην έδρα της Μπολόνια και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 61 βαθμούς.

Καθάρισαν στο πρώτο ημίχρονο οι πρωτευουσιάνοι! Η Ρόμα του Γκασπερίνι κέρδισε με 2-0 στη Βόρεια Ιταλία την Μπολόνια, ανέβηκε στην πέμπτη θέση της κατάταξης με 61 βαθμούς και περιμένει στραβοπάτημα της Κόμο, που έχει 58 βαθμούς και αγώνα λιγότερο.

Οι Ρωμαίοι προηγήθηκαν με το... καλησπέρα με το γκολ του Μάλεν μόλις στο 7ο λεπτό, ύστερα από ασίστ του Ελ Αϊναουί. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Γκασπερίνι ήταν συνεχώς στο προσκήνιο και μετουσίωσε την υπεροχή της, διπλασιάζοντας τα τέρματά της με τον Ελ Αϊναουί να εκτελεί αυτή τη φορά στο 45+1, και τον Μάλεν να... σερβίρει.

Στο δεύτερο μέρος κυριάρχησαν τα νεύρα και το ποδόσφαιρο πέρασε σε... δεύτερη μοίρα. Ο διαιτητής έβγαλε την κίτρινη κάρτα τρεις φορές από το... τσεπάκι του, οι δύο προπονητές ανακάτεψαν την τράπουλα με αλλεπάλληλες αλλαγές, όμως το 0-2 δεν διαφοροποιήθηκε, με τους Τζιαλορόσι να πανηγυρίζουν μια κομβική νίκη, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Πάρμα - Πίζα 1-0

Η ομάδα του Στρεφέτσα πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Serie A απέναντι στην ουραγό και υποβιβασμένη Πίζα. Το γκολ για τους γηπεδούχους πέτυχε ο Ελφέγκε στο 82ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Σόρενσεν. Ο σκόρερ μάλιστα αντικατέστησε τον... ενδεκαδάτο Στρεφέτσα, στο 66ο λεπτό του ματς. Η Πάρμα είναι στη 12η θέση με 42 βαθμούς.