Ρανιέρι: Με το ένα... πόδι εκτός Ρόμα
Στην πόρτα της εξόδου από τη Ρόμα ο Ρανιέρι! Ο πολύπειρος Ιταλός που πέρασε και από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας είναι σε δύσκολη θέση στον σύλλογο της «Αιώνιας Πόλης».
Η Ρόμα πασχίζει να εξασφαλίσει την έξοδό της στην Ευρώπη την ερχόμενη σεζόν, ωστόσο στα ενδότερα της επικρατεί... αναβρασμός. Ο Κλαούντιο Ρανιέρι διατηρεί ρόλο συμβούλου στη διοίκηση των Ρωμαίων και έχει ανοιχτή... κόντρα με τον κόουτς Γκασπερίνι.
Ο πρώην προπονητής των πρωτευουσιάνων και της «γαλανόλευκης» δήλωσε δημόσια πως ο νυν προπονητής της ομάδας και πρώην της Αταλάντα δεν ήταν καν στο top-3 των επιλογών των Τζιαλορόσι, το περασμένο καλοκαίρι.
Αυτό ομολογουμένως ενόχλησε τον 68χρονο τεχνικό, τον οποίο έσπευσε να υποστηρίξει η διοίκηση. Ως εκ τούτου, έβγαλε στη... σέντρα τον Ρανιέρι, του οποίου η θέση μοιάζει ιδιαιτέρως δύσκολη.
Μάλιστα, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/4) ανάμεσα σε μέλη της διοίκησης και δικηγόρους, αποφασίστηκε πως ο 74χρονος σύμβουλος θα αποτελέσει παρελθόν, κάτι που θα ανακοινωθεί και επίσημα το βράδυ της Παρασκευής (24/4), σύμφωνα με τις Gazzetta dello Sport και Corriere dello Sport.
🚨❤️💛 Claudio Ranieri, set to leave his job as Senior Advisor at AS Roma with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026
Follows the recent issues with manager Gian Piero Gasperini. pic.twitter.com/2j09yMoPIz
