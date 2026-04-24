Η κόντρα Ρανιέρι-Γκασπερίνι έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον 74χρονο πρώην προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, με το μέλλον του στη Ρόμα να φαντάζει βραχυπρόθεσμο.

Στην πόρτα της εξόδου από τη Ρόμα ο Ρανιέρι! Ο πολύπειρος Ιταλός που πέρασε και από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας είναι σε δύσκολη θέση στον σύλλογο της «Αιώνιας Πόλης».

Η Ρόμα πασχίζει να εξασφαλίσει την έξοδό της στην Ευρώπη την ερχόμενη σεζόν, ωστόσο στα ενδότερα της επικρατεί... αναβρασμός. Ο Κλαούντιο Ρανιέρι διατηρεί ρόλο συμβούλου στη διοίκηση των Ρωμαίων και έχει ανοιχτή... κόντρα με τον κόουτς Γκασπερίνι.

Ο πρώην προπονητής των πρωτευουσιάνων και της «γαλανόλευκης» δήλωσε δημόσια πως ο νυν προπονητής της ομάδας και πρώην της Αταλάντα δεν ήταν καν στο top-3 των επιλογών των Τζιαλορόσι, το περασμένο καλοκαίρι.

Αυτό ομολογουμένως ενόχλησε τον 68χρονο τεχνικό, τον οποίο έσπευσε να υποστηρίξει η διοίκηση. Ως εκ τούτου, έβγαλε στη... σέντρα τον Ρανιέρι, του οποίου η θέση μοιάζει ιδιαιτέρως δύσκολη.

Μάλιστα, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/4) ανάμεσα σε μέλη της διοίκησης και δικηγόρους, αποφασίστηκε πως ο 74χρονος σύμβουλος θα αποτελέσει παρελθόν, κάτι που θα ανακοινωθεί και επίσημα το βράδυ της Παρασκευής (24/4), σύμφωνα με τις Gazzetta dello Sport και Corriere dello Sport.