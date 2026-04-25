Ιταλία: Ο Ρόκι ερευνάται για εύνοια υπέρ της Ίντερ
Την ώρα που η Ιταλία ασχολείται με το σκάνδαλο με τις συνοδούς πολυτελείας, ήρθε ακόμη ένα να συνταράξει τον χώρο του ποδοσφαίρου! Όπως αναφέρουν ΜΜΕ της χώρας, ο εισαγγελέας του Μιλάνου ερευνά τον υπεύθυνο ορισμών διαιτητών, Τζανλούκα Ρόκι, για παρεμβάσεις του κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25 της Serie A.
Ο Ιταλός, που θα κληθεί σε ακρόαση στις 30 Απριλίου, φέρεται να φρόντιζε να ορίζονται σε αγώνες της Ίντερ διαιτητές που ήταν... αρεστοί στους Νερατζούρι, με τους αγώνες Μπολόνια-Ίντερ (20/4/25) και Μίλαν-Ίντερ (2/4/25) για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο αντίστοιχα να βρίσκονται στο μικροσκόπιο.
Παράλληλα, ο Ρόκι παρουσιάζεται να επηρέασε την κρίση του VAR στον αγώνα της Ουντινέζε με την Πάρμα την 1η Μαρτίου 2025, προκειμένου να δοθεί πέναλτι υπέρ των Φριουλιάνι. Την ίδια ώρα, μερικά ρεπορτάζ πάνε ακόμη πιο πίσω, στο 2024, με μία περίπτωση μη αποβολής του Μπαστόνι για αγκωνιά σε παίκτη της Βερόνα (8/1/24) να βρίσκεται και αυτή στα... ραντάρ των αρχών.
Il capo della Procura generale dello Sport, Ugo Taucer, ha chiesto a Giuseppe Chinè, responsabile della Procura della Federcalcio una relazione immediata. Chinè archiviò gli atti trasmessi dall'Aia sulla vicenda per la quale oggi è stato indagato il designatore arbitrale…— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 25, 2026
