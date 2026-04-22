Αρκετά είναι τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που φαίνεται πως εμπλέκονται στο κύκλωμα «escort» της Serie A.

Από τον Στάνκοβιτς μέχρι τον Μαλντίνι Τζούνιορ! Αυτοί και πολλοί άλλοι φαίνεται πως συμμετείχαν στο σκάνδαλο της Serie A, που μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες στη γειτονική χώρα.

Το σκάνδαλο με το κύκλωμα escort στο Μιλάνο λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο φως αυξανόμενο αριθμό ποδοσφαιριστών που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Σύμφωνα με την ιταλική «Il Giornale» έχουν αντικρίσει το φως της δημοσιότητας αρκετά ονόματα ποδοσφαιριστών που έγραψαν και συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ντέγιαν Στάνκοβιτς, Ντάνιελ Μαλντίνι, Μπαστόνι, Μπελάνοβα, Μπλίσεκ, Χακίμι, Κουτίνιο, Σκρίνιαρ και Κάρλος Αουγκούστο, είναι κάποιοι -μεταξύ άλλων- από τα επικρατέστερα ονόματα που είναι στη λίστα και αναμένεται να γίνει περαιτέρω διερεύνηση. Όμως η ονοματολογία δε στερεύει εδώ. Ντε Βίντερ, Λεάο, Ζιρού και Μενέζ φαίνεται πως εμπλέκονται με την πρώτη λίστα ονομάτων να έχει πιο άμεση σχέση με την Ίντερ και τη δεύτερη με τον «άσπονδο εχθρό της», τη Μίλαν.

Από την πλευρά της Γιουβέντους, Χίσεν, Βλάχοβιτς και Άρθουρ Μέλο βρίσκονται στο προσκήνιο, ενώ ο Καλαφιόρι που αγωνίζεται στην Άρσεναλ και στην Εθνική Ιταλίας, είναι ένα όνομα το οποίο δεν αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Serie A.