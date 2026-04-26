Τορίνο - Ίντερ 2-2: Ανώδυνο φιάσκο, έγραψε ιστορία ο Ντιμάρκο
Η Τορίνο έκανε την ολική επαναφορά και επέστρεψε από το 0-2 για να πάρει την ισοπαλία, 2-2, ενάντια στην Ίντερ, που ακόμα κι έτσι ωστόσο, θέλει απλώς μία νίκη για να εξασφαλίσει τον τίτλο του πρωταθλητή στη Serie A.
Όλα αυτά σε ένα ματς που αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο για τον Φεντερίκο Ντιμάρκο, που είχε την ασίστ σε αμφότερα γκολ των Νερατζούρι και έφτασε τις 18 φέτος, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στην ιστορία της κατηγορίας - με τον Πάπου Γκόμες της Αταλάντα να φτάνει τις 16 τη σεζόν 2019/20.
Οι δύο ασίστ του Ιταλού έφεραν το 1-0 και το 2-0 με κεφαλιές των Τουράμ (23') και Μπίσεκ (61'), με την Γκρανάτα να μειώνει αρχικά με σκάψιμο του Σιμεόνε από κοντά στο 70' και εν συνεχεία να παίρνει τον βαθμό της ισοπαλίας με πέναλτι του Βλάσιτς στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης.
Federico Dimarco makes Serie A history by setting the ALL-TIME assist record in a single season 😳🔵🔝 pic.twitter.com/cJbJF6zFKa— OneFootball (@OneFootball) April 26, 2026
