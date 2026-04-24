Μετά από δύο συνεχόμενες γκέλες στο πρωτάθλημα, η Νάπολι χαμογέλασε ξανά, καθώς καθάρισε με 4-0 εντός έδρας την Κρεμονέζε και έμεινε μόνη δεύτερη στη βαθμολογία της Serie A, έχοντας βέβαια ένα ματς παραπάνω.



Οι Παρτενοπέι πήραν το προβάδισμα στο τρίτο μόλις λεπτό, με τον ΜακΤόμινεϊ να γίνεται κάτοχος της μπάλας έξω από την περιοχή και να την στέλνει συστημένη στα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με εκρηκτικό τρόπο από πλευράς γηπεδούχων, καθώς στο 45' ο Χόιλουντ έκανε ωραία ατομική ενέργεια και είδε το σουτ του να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντε Μπρόινε έκλεψε την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0!



Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε σε αντίστοιχο μοτίβο, με τον Σάντος να σκοράρει με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή για το 4-0 στο 52' δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Νάπολι. Ο ΜακΤόμινεϊ είχε την ευκαιρία για δεύτερο γκολ αλλά το πέναλτι που εκτέλεσε στο 83' βρήκε σε ετοιμότητα τον Αουντέρο, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη.