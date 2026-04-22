Η παραμονή του Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της Νάπολι δε θεωρείται καθόλου δεδομένη και ο Ντε Λαουρέντις... τσεκάρει τους επικρατέστερους διαδόχους του.

Ο Αντόνιο Κόντε οδήγησε τη Νάπολι στην κατάκτηση του τέταρτου πρωταθλήματος της ιστορίας της, την περυσινή σεζόν, ωστόσο καθόλου σίγουρη δε θεωρείται η παραμονή του στον πάγκο των Ναπολιτάνων, μετά το πέρας της τρέχουσας σεζόν.

Ο 56χρονος πολύπειρος Ιταλός τεχνικός πήρε την ομάδα του ιταλικού νότου από το ναδίρ τη σεζόν 2023-24 και την έφτασε στο ζενίθ, με την κατάκτηση του Σκουντέτο, τη χρονιά που μας πέρασε. Φέτος οι Παρτενοπέι βρίσκονται στη δεύτερη θέση έχοντας για συγκάτοικο τη Μίλαν και όπως όλα δείχνουν θα βγουν και πάλι στο Champions League της ερχόμενης περιόδου.

Παρόλα αυτά, οι... Σειρήνες της Εθνικής Ιταλίας δεν αφήνουν... ήσυχο τον Κόντε και ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, οφείλει να κοιτάξει την επόμενη μέρα σε περίπτωση αποχώρησης του νυν τεχνικού του συλλόγου.

Ρεπορτάζ της «Mattino» αναφέρει πως οι Μαουρίτσιο Σάρι και Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι τα επικρατέστερα φαβορί για τη διαδοχή του Κόντε. Ο πρώτος συγκεντρώνει πιο πολλές πιθανότητες, καθώς ήταν ξανά στον πάγκο των τετράκις Πρωταθλητών Ιταλίας και γνωρίζει το περιβάλλον της ομάδας, ενώ και ο δεύτερος φαντάζει ως μια καλή επιλογή, αφού η... περιπέτειά του στη Σαουδική Αραβία φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της.

Στο κάδρο υπάρχει και ο Ραφαέλε Παλαντίνο, όμως το όνομά του δε συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες.