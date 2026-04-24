Τίτλοι τέλους μπήκαν κι επίσημα στη συνεργασία της Ρόμα με τον Κλαούντιο Ρανιέρι, μετά από μόλις δέκα μήνες. Η απόφαση των ιδιοκτητών ακολούθησε την έντονη ρήξη του 74χρονου με τον προπονητή Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Παρά την πρόσφατη στήριξη στο πρόσωπό του μέχρι πρότινος συμβούλου του συλλόγου, οι δημόσιες τοποθετήσεις του πολύπειρου τεχνικού έκαναν το κλίμα ακόμα πιο τεταμένο στις τάξεις των Τζιαλορόσι. Η ομάδα τελικά αποφάσισε να στηρίξει το πλάνο του Γκασπερίνι, απομακρύνοντας τον Ρανιέρι, που έχει συνδέσει το όνομά του με ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας των Ρωμαίων.

Η σύνδεση του Κλαούντιο Ρανιέρι με τη Ρόμα είναι βαθιά, όχι μόνο επειδή ο ίδιος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της. Κλήθηκε τρεις φορές να αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή (2009, 2019, 2024) και συνήθως όταν η ομάδα διερχόταν κάποια κρίση.

Το 2010 μάλιστα έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του σκουντέτο χάνοντάς το στις λεπτομέρειες, κάτι που τον καθιέρωσε ως τον αναμορφωτή της ομάδας αυτής.

Η ανακοίνωση της Ρόμα

«Η Ρόμα ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον Κλαούντιο Ρανιέρι ολοκληρώθηκε. Ο σύλλογος επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Κλαούντιο για τη σημαντική προσφορά του στη Ρόμα. Καθοδήγησε την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και θα είμαστε πάντα ευγνώμονες για τις προσπάθειές του. Κοιτάζοντας το μέλλον, η κατεύθυνσή μας είναι ξεκάθαρη. Ο Σύλλογος είναι σταθερός, με ισχυρή ηγεσία και σαφές όραμα. Η Ρόμα θα έρχεται πάντα πρώτη. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη για τη διαδρομή που βρίσκεται μπροστά μας υπό την καθοδήγηση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, με κοινό στόχο την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την επίτευξη αποτελεσμάτων αντάξιων της ιστορίας μας».