Μίλαν: Στην κορυφή της λίστας ο Γκορέτσκα
Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι εκτιμά ιδιαίτερα τον Λέον Γκορέτσκα για τη στελέχωση του άξονα της Μίλαν και ο ιταλικός σύλλογος κάνει το παν για να τον κάνει... δικό του το προσεχές καλοκαίρι.
Ο 31χρονος Γερμανός διεθνής αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μπάγερν Μονάχου ύστερα από οκτώ χρόνια, ωστόσο ο έμπειρος μέσος φαίνεται πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.
Ο Ιταλός προπονητής θέλει τον παίκτη για να ηγηθεί στη μεσαία γραμμή των Ροσονέρι, καθώς του αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού και η εμπειρία του στο κορυφαίο επίπεδο. Στην οκταετή παρουσία του στον βαυαρικό σύλλογο, ο ύψους 1.89μ. κεντρικός έχει κατακτήσει επτά φορές τη Bundesliga και μία φορά το Champions League.
Ο Αλέγκρι τον ήθελε και στη Γιουβέντους, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε. Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν, ο Γκορέτσκα μετρά 41 συμμετοχές, τρία γκολ και τρεις ασίστ με την ομάδα του Κομπανί.
Με την Εθνική Γερμανίας έχει 69 συμμετοχές, 15 γκολ και 12 ασίστ.
Il Milan spinge e avanza per Goretzka: è lui il profilo ideale individuato dai rossoneri per il centrocampo, ci sono segnali positivi. @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 22, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.