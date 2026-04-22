Η Μίλαν φουλάρει προκειμένου να κάνει τον Λέον Γκορέτσκα κάτοικο Βόρειας Ιταλίας, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Αλέγκρι για τη μεσαία γραμμή των Ροσονέρι.

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι εκτιμά ιδιαίτερα τον Λέον Γκορέτσκα για τη στελέχωση του άξονα της Μίλαν και ο ιταλικός σύλλογος κάνει το παν για να τον κάνει... δικό του το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 31χρονος Γερμανός διεθνής αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μπάγερν Μονάχου ύστερα από οκτώ χρόνια, ωστόσο ο έμπειρος μέσος φαίνεται πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Ο Ιταλός προπονητής θέλει τον παίκτη για να ηγηθεί στη μεσαία γραμμή των Ροσονέρι, καθώς του αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού και η εμπειρία του στο κορυφαίο επίπεδο. Στην οκταετή παρουσία του στον βαυαρικό σύλλογο, ο ύψους 1.89μ. κεντρικός έχει κατακτήσει επτά φορές τη Bundesliga και μία φορά το Champions League.

Ο Αλέγκρι τον ήθελε και στη Γιουβέντους, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε. Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν, ο Γκορέτσκα μετρά 41 συμμετοχές, τρία γκολ και τρεις ασίστ με την ομάδα του Κομπανί.

Με την Εθνική Γερμανίας έχει 69 συμμετοχές, 15 γκολ και 12 ασίστ.