Ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τη Μίλαν, η οποία πλήρωσε την αποβολή του Τομόρι και περιορίστηκε στην τρίτη θέση μετά την ήττα με 2-0 από τη Σασουόλο.

Αρνείται να βρει συνέπεια η Μίλαν και μοιραία υποχωρεί στη βαθμολογία. Με αριθμητικό μειονέκτημα από το 24΄εξαιτίας της αποβολής του Τομόρι, οι Ροσονέρι ηττήθηκαν με 2-0 στην έδρα της Σασουόλο και έπεσαν στην 3η θέση της Serie A, τρεις βαθμούς πίσω από τη δεύτερη Νάπολι.

Το ματς δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει καλύτερα για τους γηπεδούχους, αφού μόλις στο 5΄ο Μπεράρντι άνοιξε το σκορ με υπέροχο πλασέ στη γωνία. Στο 24΄τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για την ομάδα του Αλέγκρι, καθώς σε εκίνο το σημείο ο Τομόρι συμπλήρωσε κάρτες και αποβλήθηκε από τον αγώνα.

Με το καλησπέρα του β΄μέρους η Σασουόλο χτύπησε ξανά για το 2-0 με τον Λοριέν στο 47΄, ο οποίος αιφνιδίασε τον Μενιάν με δυνατό σουτ στην κλειστή του γωνία. Η ένταση και τα δυνατά μαρκαρίσματα επικράτησαν μέχρι το φινάλε, το οποίο ανέδειξε νικητές τους Νεροβέρντι και τη Μίλαν να μένει μακριά από το τρίποντο για τέταρτη φορά στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές.

Νωρίτερα Μπολόνια και Κάλιαρι κόλλησαν στο 0-0 σε έναν άνοστο αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο οι Ροσομπλού έμειναν στον 8η θέση της βαθμολογίας, τη στιγμή που η ομάδα της Σαρδηνίας ανέβηκε στην 15η θέση και απομακρύνθηκε στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού.