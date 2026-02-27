Στη λίστα της Γιουβέντους βρίσκεται ο Λέον Γκορέτσκα, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dellosport, η Γιουβέντους έχει βάλει στα ραντάρ της τον Λέον Γκορέτσκα , που βρίσκεται στο τελευταίο έτος συμβολαίου του με την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Σπαλέτι θέλει τη «Γηραιά Κυρία» σε Champions League mode, ενώ η ομάδα βρίσκεται στην 5η θέση, στο -4 από τη Ρόμα. Παρά τον «μαύρο» Φεβρουάριο και τον αποκλεισμό από τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ο προπονητής χαίρει εκτίμησης της διοίκησης των «μπιανκονέρι».

Στο στρατόπεδο της «Γηραιάς Κυρίας» υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο, και αυτό δεν είναι άλλο από το να μείνουν τα βασικά γρανάζια του ιταλικού κλαμπ και να γίνουν μεταγραφές που θα αποδώσουν καρπούς και θα δώσουν λύσεις. Σε αυτό το μήκος κύματος, ο Νταμιάν Κομολί κινείται σε πολλούς τομείς. Η Γιουβέντους παραμένει σε αναμονή εξελίξεων για τον Μπερνάρντο Σίλβα από Μάντσεστερ Σίτι και τις τελευταίες ημέρες μπήκε στη λίστα και ο Γκορέτσκα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το όνομα του 31χρονου χαφ στο παρελθόν έχει «παίξει» πολύ σε Ιταλία και Αγγλία, με τη Νάπολι, Γιουνάιτεντ και Τότεναμ να έχουν ενδιαφερθεί για την περίπτωση του.