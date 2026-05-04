Οι οπαδοί της Μίλαν αποδοκίμασαν έντονα την ομάδα μετά την ήττα από τη Σασουόλο

Οι οπαδοί της Μίλαν αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες της ομάδας, μετά τη νέα ήττα των «Ροσονέρι» με 2-0 από τη Σασουόλο.

Η Μίλαν ταξίδεψε χθες στην έδρα της Σασουόλο για την 35η αγωνιστική της Serie A και γνώρισε, για ακόμη μία φορά μέσα στην σεζόν, την ήττα, με τους γηπεδουχούς να επικρατούν με 2-0, χάρη στα γκολ των Μπεράλντι και Λαουριέντε.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι οργανωμένοι οπαδοί των Ροσονέρι (Curva Sud) που βρέθηκαν στις κερκίδες του «Citta del Tricolore» αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες του συλλόγου, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα προς την ομάδα και το προπονητικό επιτελείο.

🥶 The reception wasn't exactly warm for the #ACMilan players after the full-time whistle, faced with jeers and boos from the Curva Sud



Αναλυτικότερα, καθώς το σύνολο του Μαξ Αλέγκρι κατευθυνόταν προς το τμήμα των φιλοξενούμενων οπαδών για να τους χειροκροτήσουν για την παρουσία τους στο γήπεδο, ο αρχηγός της Μίλαν, Μάικ Μενιάν, αποφάσισε να μην τους πλησιάσει και αντ΄αυτού οδήγησε αμέσως την ομάδα στα αποδυτήρια για να αποφύγει μία πιθανή κλιμάκωση, κάτι που έθρεψε ακόμη περισσότερο την οργή των οπαδών.