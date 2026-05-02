Κόμο και Νάπολι μοιράστηκαν από έναν βαθμό στη Βόρεια Ιταλία σε ένα ματς που τελείωσε ισόπαλο 0-0.

Μοιρασιά βαθμών στο Κόμο! Το 0-0 διατήρησε τη Νάπολι στη δεύτερη θέση με 70 βαθμούς, η οποία έχει απόσταση τριών βαθμών από τη Μίλαν που έχει παιχνίδι λιγότερο. Η ομάδα του Δουβίκα παρέμεινε πέμπτη με 62, στο -2 από τη Γιουβέντους που έχει ματς λιγότερο. Ακολουθεί και η Ρόμα στη έκτη θέση με 61 βαθμούς, που αγωνίζεται αύριο. Τρεις αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε της Serie A.

Στο πρώτο ημίχρονο το θέαμα ήταν πενιχρό. Οι γηπεδούχοι του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος διανύει εξαιρετική σεζόν και ήταν ακόμη μια φορά βασική επιλογή για τον Σεσκ Φάμπρεγκας, ήταν πιο ζωηροί, είχαν τον έλεγχο και την κατοχή, είχαν περισσότερες αξιώσεις για να απειλήσουν και να σκοράρουν, καθώς και περισσότερες τελικές ενέργειες προς την εστία της Νάπολι. Ωστόσο το 0-0 παρέμεινε και οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος, ο Αντόνιο Κόντε προχώρησε σε αλλαγές σε πρόσωπα και προσανατολισμό παιχνιδιού, ωστόσο οι Ναπολιτάνοι δε βελτίωσαν αισθητά την εικόνα τους. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι προχώρησαν σε αλλαγές στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Ο Δουβίκας αντικαταστάθηκε από τον Μοράτα στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ δεν άλλαξε για τις δύο ομάδες, οι οποίες μοιράστηκαν από έναν βαθμό στη Βόρεια Ιταλία.