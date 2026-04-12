Η Πάρμα υποδέχτηκε τη Νάπολι (1-1) για την «32η» στροφή της Seria A με το γκολ του Στρεφέτσα να βάζει «φρένο» στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε. Δύσκολη νίκη για τη Τζένοα (2-1).

Βαθμούς μοιράστηκαν Πάρμα και Νάπολι στη 32η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τους Ναπολιτάνους να μένουν με ματς περισσότερο στο -6 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Δεν χρειάστηκαν πολύ οι γηπεδούχοι για να βρουν το δρόμο για τα δίχτυα με τον Στρεφέτσα να κάνει «σεφτέ» μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Μόλις στα 33 δευτερόλεπτα ο Βραζιανάνος εξτρέμ που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακός έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Παρτενοπέι και με τρομερό πλασέ έγραψε το 1-0.

Στο 60ο λεπτό, η Νάπολι βρήκε την απάντηση με τον Χόιλουντ να «σερβίρει» στον ΜακΤόμινεϊ, ο οποίος με δυνατό δεξί στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, νικώντας τον Σουζούκι και κάνει το 1-1. Λίγο αργότερα, στο 75' οι Ναπολιτάνοι είχαν ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματα τους με τον ΜακΤόμινεϊ ξανά, ο 29χρονος Σκωτσέζος δοκίμασε με εντυπωσιακό ψαλίδι, αλλά ο Σουζούκι αντέδρασε σωστά και το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Τρίποντο οξυγόνο για την Τζένοα

Η Τζένοα πανηγύρισε τη δεύτερη σερί νίκη κόντρα στη Σασουόλο στην εντός έδρα αναμέτρηση (2-1). Οι γηπεδούχοι άνοιξαν στο σκορ στο 18' με τον Μαλινόφσκι. Αμφότερες οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο έμειναν με δέκα. Καθώς είδαν την κόκκινη κάρτα οι Έλερτσον και Μπεράρντι στο 46′.

Στο 57ο λεπτό ο Κονέ σκόραρε για το 1-1. Όμως η Τζένοα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και λίγο πριν το φινάλε, στο 84′ ο Εκουμπάν έκανε το 2-1 και χάρισε στην ομάδα του τρίποντο. Πλεον η Τζένοα βρίσκεται στην 13η θέση της Seria Aμε συγκομιδή 36 βαθμούς, ενώ στον αντίποδα η Σασουόλο είναι 11η με 42.