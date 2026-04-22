Δημοσίευμα στην Ιταλία αναφέρει πως ο Άλισον Μπέκερ έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Γιουβέντους.

Κάτοικος Τορίνου ο Άλισον; Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Γιουβέντους, σύμφωνα με τους Ιταλούς και ετοιμάζεται να αφήσει τη Λίβερπουλ, το προσεχές καλοκαίρι.

Η Μεγάλη Κυρία φαίνεται πως έχει ως... διακαή πόθο τον 33χρονο τερματοφύλακα των Reds για την υπεράσπιση της εστίας της, καθώς τον προορίζει ως αντικαταστάτη του Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο.

Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, ο γκολκίπερ της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ έχει πει το «ναι» στον ιταλικό σύλλογο και τις επόμενες εβδομάδες το... τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει.

Η ομάδα του λιμανιού αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ για τον διεθνή με τη Σελεσάο κίπερ, ο οποίος θα λαμβάνει έναν μισθό που θα προσεγγίζει τα 8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί το deal, η Γιούβε αναμένεται να στραφεί στην περίπτωση του Ισπανού Νταβίντ Ντε Χέα. Ο Άλισον Μπέκερ αγωνίζεται στους κόκκινους από το 2018 και έχει κατακτήσει δύο Πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup, ένα Παγκόσμιο Συλλόγων, δύο Λιγκ Καπ και ένα Κύπελλο Αγγλίας, ενώ έχει αναδειχθεί και μία φορά τερματοφύλακας της χρονιάς στο Νησί.

Με το εθνόσημο, μετρά 76 συμμετοχές και έχει κατακτήσει το Copa America του 2019, στο οποίο αναδείχθηκε και γκολκίπερ της διοργάνωσης.