Το σκάνδαλο escort στο Μιλάνο μεγαλώνει, με περίπου 70 ποδοσφαιριστές από κορυφαίους συλλόγους να συνδέονται με την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να αντιμετωπίζουν κατηγορίες.

Το σκάνδαλο με το κύκλωμα escort στο Μιλάνο λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο φως αυξανόμενο αριθμό ποδοσφαιριστών που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Οι έρευνες φέρνουν στο φως κι άλλες πληροφορίες, όπου γίνεται λόγος για δεκάδες παίκτες από κορυφαίους συλλόγους, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον και τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Περισσότερα από 194.000 ευρώ φέρονται να καταβλήθηκαν στα ταμεία της εταιρείας εκδηλώσεων που οργάνωνε τα πάρτι στο Μιλάνο. Τα ονόματα των ποδοσφαιριστών έχουν παραμείνει απόρρητα στη δικογραφία, καθώς δεν υπάρχει εις βάρος τους καμία κατηγορία. Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί πόσοι από αυτούς έκαναν χρήση υπηρεσιών escort ή «αερίου γέλιου».

Συνολικά, εκτιμάται ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 70 ποδοσφαιριστές. Το μοτίβο φαίνεται συγκεκριμένο: τους προσφερόταν η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πολυτελείς βραδιές σε εστιατόρια με την παρουσία συνοδών και στη συνέχεια να συνεχίσουν τη διασκέδαση σε ξενοδοχεία ή νυχτερινά κέντρα. Μεταξύ αυτών φέρονται να περιλαμβάνονται παίκτες από Ίντερ, Μίλαν, Γιουβέντους, Σασουόλο και Βερόνα.

Οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που διοργάνωνε η εταιρεία «Ma. De Milano», με έδρα το Cinisello Balsamo, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Εισαγγελίας του Μιλάνου για υπόθεση εκμετάλλευσης και διευκόλυνσης πορνείας. Παρά τα δημοσιεύματα, κανένας από τους παίκτες δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα.

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, το ποσό των 194.000 ευρώ αφορά πληρωμές ποδοσφαιριστών για υπηρεσίες που περιλάμβαναν δείπνα, συνοδούς και χρήση «αερίου γέλιου». Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες γίνεται αναφορά σε αιτήματα για προμήθεια της συγκεκριμένης ουσίας σε πολυτελή ξενοδοχεία, γεγονός που επιβεβαιώνει τη χρήση της σε τέτοιες περιστάσεις.

Στο ποσό αυτό προστίθενται και τα έσοδα από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στον χώρο της διασκέδασης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα γνωστό νυχτερινό κέντρο του Μιλάνου, όπου οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση. Συνολικά, τα κέρδη από τη φερόμενη παράνομη δραστηριότητα εκτιμάται ότι αγγίζουν το 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Θυμίζουμε, πως σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ ατά τους θερινούς μήνες, η δράση του κυκλώματος μεταφερόταν κυρίως στη Μύκονο.