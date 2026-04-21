Σκάνδαλο στη Serie A: Περίπου 50 ποδοσφαιριστές στο κύκλωμα escort

Δεκάδες ποδοσφαιριστές της Serie A φέρονται να εμπλέκονται σε δίκτυο escort στο Μιλάνο, με πολυτελείς εκδηλώσεις, οικονομικές συναλλαγές και σοβαρές καταγγελίες.

Περίπου πενήντα ποδοσφαιριστές της Serie A φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και παίκτες των Μίλαν και Ίντερ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά τη διάρκεια οργανωμένων βραδιών, νεαρές γυναίκες καλούνταν να προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής στους καλεσμένους. Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες περιλαμβάνεται και περιστατικό εγκυμοσύνης.

Η «υπηρεσία» που προσφερόταν φαίνεται πως ήταν πλήρης: από δείπνα-θεάματα σε πολυτελή εστιατόρια της κοσμικής ζωής του Μιλάνου έως τη συνέχιση της βραδιάς σε νυχτερινά κέντρα ή δωμάτια ξενοδοχείων. «Τους πηγαίνουμε στο Just», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε συνομιλία, με αναφορά στο γνωστό κλαμπ Just Cavalli, «ή είμαστε στο Me», ξενοδοχείο στην Piazza della Repubblica. Σε αυτούς τους χώρους πραγματοποιούνταν οι συναντήσεις.

Η οργάνωση φέρεται να ελεγχόταν από πρακτορείο με έδρα το Cinisello Balsamo, το οποίο επισήμως δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε δημοφιλή στέκια του Μιλάνου και αλλού. Στην πράξη, όμως, λειτουργούσε ως κάλυψη για παράνομες δραστηριότητες. Η προώθηση γινόταν μέσω Instagram, από λογαριασμό με πολλούς ακόλουθους, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές της Serie A. Οργανώνονταν επίσης ταξίδια, κυρίως προς τη Μύκονο.

Οι πελάτες ήταν πολλοί, εύποροι και αναζητούσαν διασκέδαση: ποδοσφαιριστές, διασημότητες, επιχειρηματίες, αλλά και άτομα από άλλους χώρους. Σε υποκλοπές συνομιλιών γίνεται λόγος ακόμη και για οδηγό της Formula 1 που αναζητούσε συνοδό. Παράλληλα, καταγράφονται οικονομικές συναλλαγές και διακίνηση μεγάλων ποσών.

Η δραστηριότητα της οργάνωσης ξεκίνησε το 2019 και συνεχίστηκε χωρίς διακοπή, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Μαρτυρία αναφέρει ότι «δουλεύαμε σχεδόν κάθε βράδυ, ακόμη και στο lockdown». Σε έλεγχο τον Απρίλιο του 2021 εντοπίστηκαν 17 άτομα σε χώρο της εταιρείας, παρά την απαγόρευση συναθροίσεων. Στον ίδιο χώρο φέρεται να λειτουργούσε παράνομα και νυχτερινό κέντρο, όπου διοργανώνονταν σχεδόν καθημερινά εκδηλώσεις με συνοδούς, ακόμη και κατά την περίοδο των περιορισμών. Κατά τους θερινούς μήνες, η δράση μεταφερόταν κυρίως στη Μύκονο.

Οι βασικοί κατηγορούμενοι, ένας 37χρονος άνδρας και η σύντροφός του, μαζί με δύο συνεργάτες τους, τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Φέρονται ως οι κύριοι οργανωτές και διαχειριστές του κυκλώματος, έχοντας τον έλεγχο των σχέσεων με τα νυχτερινά κέντρα, της οργάνωσης των εκδηλώσεων και της καθοδήγησης του προσωπικού. Διαχειρίζονταν επίσης τις μετακινήσεις των γυναικών και τα οικονομικά, παρακρατώντας σημαντικό μέρος των εσόδων.

Οι γυναίκες που εργάζονταν για το πρακτορείο διέμεναν συχνά στον ίδιο χώρο στην έδρα της εταιρείας και καλούνταν να συνευρεθούν με πελάτες, κυρίως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι διοργανωτές κρατούσαν τουλάχιστον το 50% της αμοιβής. Σε μία περίπτωση, γυναίκα από την Κολομβία φέρεται να εξαναγκάστηκε να εκδίδεται για 1.000 ευρώ, λαμβάνοντας μόνο τα μισά. Επιπλέον, οι γυναίκες επιβαρύνονταν και με ενοίκιο για τη διαμονή τους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η υπόθεση νεαρής γυναίκας που, σύμφωνα με συνομιλίες του 2025, ενημέρωσε μέλος της οργάνωσης ότι είναι έγκυος, πιθανώς έπειτα από συνάντηση με γνωστό ποδοσφαιριστή, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιείται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, περισσότερες από εκατό γυναίκες, Ιταλίδες και αλλοδαπές, φέρονται να εμπλέκονται, κάποιες ως συνοδοί και άλλες ως «κοπέλες προβολής» ή συνοδοί τραπεζιών. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε νυχτερινά κέντρα.