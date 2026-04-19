Η Γιουβέντους συνέχισε τις καλές της εμφανίσεις, επικράτησε 2-0 της Μπολόνια εντός έδρας και πλησίασε ακόμα περισσότερο στον στόχο της τετράδας. Η Μεγάλη Κυρία με την τρίτη διαδοχική της νίκη βρέθηκε στο +5 από την 5η Κόμο μόλις πέντε στροφές πριν το τέλος της Serie A. H Γιούβε εκμεταλλεύθηκε τις γκέλες της Κόμο και της Ρόμα και έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ. Εξαιρετικό το ξεκίνημα για την ομάδα του Σπαλέτι, αφού μόλις στο 2ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Καλουλού έκανε το γύρισμα και ο Ντέιβιντ με κεφαλιά πέτυχε το 1-0. Οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και στο 34' πλησίασαν στο δεύτερο γκολ, αλλά το σουτ του Χολμ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Η Γιούβε «σφράγισε» τη νίκη στο 57′ με τον Τουράμ μετά τη σέντρα του ΜακΚένι να διαμορφώνει το 2-0. Οι Ροσομπλού είχαν την ευκαιρία να ξαναμπούν στο ματς με τον Ρόου στο 63′, αλλά η μπάλα βρήκε το δοκάρι.

Κρεμονέζε - Τορίνο 0-0

Σε ένα ματς που θα ξεχαστεί γρήγορα, το φτωχό 0-0 στην Κρεμόνα διατηρεί τους φιλοξενούμενους στην 12η θέση με 40 βαθμούς και τους γηπεδούχους στη 17η με 28. Σε περίπτωση επικράτησης της Λέτσε, η Κρεμονέζε υποχωρεί στην επικίνδυνη ζώνη πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος της Serie A.

Πίζα - Τζένοα 1-2

Η Τζένοα πέρασε από την έδρα της ουραγού και βρίσκεται στην 13η θέση του πίνακα με 39 βαθμούς. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κανεστρέλι στο 19', Εκάτορ στο 41' και Κολόμπο στο 55' από τα έντεκα βήματα γύρισαν το ματς και έδωσαν το «ροζ φύλλο αγώνα» στον σύλλογο της Γένοβας.

