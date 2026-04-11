Αταλάντα - Γιουβέντους 0-1: Αστεράτη απόδραση από το Μπέργκαμο
Συνεχίζει απτόητη το κυνήγι του Champions League η Γιουβέντους. Η έξοδος στο Μπέργκαμο είχε κυκλωθεί με κόκκινο μαρκαδόρο στο ημερολόγιο των Μπιανκονέρι λόγω της κρισιμότητας που έχει κάθε επίσκεψη στην έδρα της Αταλάντα, όμως η ομάδα του Σπαλέτι κατάφερε να αποδράσει με τη νίκη 1-0 και να ανέβει στην πρώτη τετράδα της Serie A.
Σε ένα πρώτο μέρος πάντως με ελάχιστες μεγάλες φάσεις, η Αταλάντα ήταν εκείνη που βρέθηκε πιο κοντά στο γκολ, όταν ο Σκαλβίνι σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά στο 9΄. Νωρίς στο β΄μέρος ωστόσο, οι Μπιανκονέρι κατάφεραν να προηγηθούν. Ο Μπογκά βρέθηκε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή και σκόραρε από κοντά για το 1-0 στο 48΄.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν και άγγιξαν ξανά το γκολ στο 56λ, όμως ο Ντι Γκρεγκόριο με τη βοήθεια του δοκαριού αποσόβησε το γκολ στην προσπάθεια του Τζιμσίτι για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του και τη Γιουβέντους σε τροχιά Champions League.
