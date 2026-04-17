Η Ίντερ επικράτησε 3-0 της Κάλιαρι εντός έδρας και είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου στη Serie A.

Αγκαλιά με τον τίτλο του πρωταθλητή είναι η Ίντερ, που επικράτησε 3-0 της Κάλιαρι εντός έδρας και ξέφυγε στο +12 από τον δεύτερο στη βαθμολογία της Serie A, έχοντας ένα ματς περισσότερο.

Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται δημιουργικά και να πηγαίνουν, αναμενόμενα, στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα ισόπαλες δίχως τέρματα.

Εντέλει, το σκορ άνοιξε γρήγορα στο δεύτερο μέρος, με τους Νερατζούρι να μπαίνουν δυναμικά και να παίρνουν το προβάδισμα στο 52', με κοντινή προσπάθεια του Τουράμ μετά από παράλληλη μπαλιά του Ντιμάρκο. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήρθε και το 2-0, με το δυνατό σουτ του Μπαρέλα να δίνει μεγάλο προβάδισμα νίκης στους γηπεδούχους.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου καθάρισε με αυτόν τον τρόπο το ματς και εν συνεχεία διαχειρίστηκε με ευκολία το αβαντάζ της, με το κερασάκι στην τούρτα να έρχεται με εξαιρετικό βολέ του Ζιελίνσκι έξω από την περιοχή στις καθυστερήσεις του αγώνα.