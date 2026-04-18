Τα ιταλικά ΜΜΕ επιμένουν στο να κρατούν στην επικαιρότητα το θέμα Ντε Φράι - Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα έχει τεθεί επί τάπητος στον Ολυμπιακό. Ο Στέφαν Ντε Φράι σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στην Ιταλία εξακολουθεί να έχει ως επιλογή για τη νέα χρονιά ένα νέο συμβόλαιο με την Ίντερ. Τελική απόφαση δεν υπάρχει αλλά τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για νέο κύκλο επαφών.

Ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε για το μέλλον του: «Το μέλλον μου; Το συμβόλαιό μου τελειώνει αλλά δεν έχει αποφασιστεί τίποτα ακόμα. Θέλω να τελειώσω την σεζόν όσο πιο καλά γίνεται και μετά θα δούμε τι θα γίνει». Από εκεί και πέρα οι Ιταλοί σκέκονται ξανά στην προοπτική των Ολυμπιακού και Μπενφίκα για τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό και εμμένουν σε ουσιαστικό ενδιαφέρον των 2 αυτών συλλόγων.