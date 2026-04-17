Δυσκολίες αντιμετωπίζει η Κόμο στην προσπάθειά της για την έξοδο στο Champions League, καθώς ηττήθηκε 2-1 εκτός έδρας από τη Σασουόλο και έμεινε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη. Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, παρέμεινε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Serie A και στο -2 από την τετράδα με ματς περισσότερο, την ώρα που και η Ρόμα (-1) δύναται να προσπεράσει με νίκη επί της Αταλάντα.

Η αναμέτρηση κρίθηκε σε ένα απίθανο πεντάλεπτο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Δύο υποδειγματικές αντεπιθέσεις των Νεροβέρντι έφεραν ισάριθμα γκολ από Βολπάτο (42') και Ενζολά (44'), με τους φιλοξενούμενους παρ' όλα αυτά να συνέρχονται και να μειώνουν με καταπληκτική κεφαλιά του Παζ στο 45+2'!

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έψαξε την ολική επαναφορά στο δεύτερο μέρος αλλά δεν είχε τύχη, με μία εξαιρετική επέμβαση του Τουράτι στο 71' να κρατά το 2-1 και τη Σασουόλο να σκαρφαλώνει έτσι στην ένατη θέση της βαθμολογίας.