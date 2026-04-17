Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάνουελ Λοκατέλι μέχρι το 2030.

Το μέλλον του στο Τορίνο σφράγισε ο Μάνουελ Λοκατέλι, με τη Γιουβέντους να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον 28χρονο μέσο έως το 2030. Άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μίλαν και της Σασουόλο, ο Ιταλός χαφ αποτελεί μέλος των Μπιανκονέρι από το 2021 και έχει να επιδείξει έκτοτε εννέα γκολ και 17 ασίστ σε 224 συμμετοχές, καθώς και την κατάκτηση ενός Κυπέλλου το 2024.

«Η ανανέωση του συμβολαίου του Λοκατέλι αποτελεί τη φυσική συνέχεια της εξέλιξης της ηγετικής του παρουσίας στο γήπεδο, του ακατάβλητου πνεύματος της Γιούβε που τον διακρίνει, σε πλήρη αρμονία με τις αξίες και τις φιλοδοξίες του συλλόγου μας. Είναι ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της σταθερότητας και της συνέχειας του αγωνιστικού μας πρότζεκτ, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στον στόχο να καταστήσουμε την ομάδα ολοένα και πιο ανταγωνιστική», ανέφερε ο CEO της Βέκια Σινιόρα, Νταμιάν Κομολί, σχολιάζοντας την παραμονή του Λοκατέλι. 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ ✍🏻



Ufficiale: Manuel Locatelli rinnova il suo contratto ⚪⚫



