Στην Ίντερ θέλουν να κάνουν τον Ντιέγκο Σιμεόνε κάτοικο Μιλάνου, σύμφωνα με πηγή από την Ιταλία.

Μπορεί η Ίντερ να είναι ένα... βήμα πριν την κατάκτηση της φετινής Serie A, ωστόσο οι άνθρωποι του ιταλικού συλλόγου σκέφτονται ήδη την επόμενη μέρα και απ' ότι φαίνεται ο Ντιέγκο Σιμεόνε φαντάζει ο ιδανικότερος για να αναλάβει τις τύχες των Μιλανέζων.

Σύμφωνα με το Footmercato, η διοίκηση των Νερατζούρι βλέπει στον Αργεντινό τεχνικό τον αναμορφωτή του συλλόγου με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, στο οποίο ο Τσόλο θα ανανεώσει και τον μ.ό ηλικίας της ομάδας, προκειμένου να δώσει την ταυτότητα του και η Ίντερ να δεσπόζει μελλοντικά.

Ο Σιμεόνε έχει συμβόλαιο στη Μαδρίτη έως το 2027, ωστόσο η ομάδα του ιταλικού Βορρά δεν αποκλείεται να κάνει την κίνησή της.

Υπενθυμίζουμε πως ο Αργεντινός πρώην άσος πέρασε από το ιταλικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Λάτσιο και προφανώς των Ιντερίστι, από το 1997 έως το 1999 και κατέκτησε το Κύπελλο UEFA στην «Πόλη της μόδας».