Εκτός πλάνων του Γκασπερίνι αναμένεται να είναι ο Τσιμίκας στην τελευταία αναμέτρηση της Ρόμα με τη Βερόνα (24/5).

Η Ρόμα έχει μια τελευταία αποστολή στην έδρα της Βερόνα με μόνο στόχο τη νίκη για τους Ρωμαίους. Ωστόσο εκτός αυτής της αποστολής θα είναι ο Κώστας Τσιμίκας.

Το ματς για την τελευταία «στροφή» της seria A μετά και τη νίκη στο «Derby della Capitale» με τη Λάτσιο (2-0) είναι ένα ιδιαίτερο για τον Γκασπερίνι. Η ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι στη τέταρτη θέση με 70 βαθμούς θέλει τη νίκη για να δει τα αστέρια.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια άσχημα νέα ενόψει του τελευταίου αγώνα στο στρατόπεδο των Ρωμαίων. Όπως ανέφερε ο Άντζελο Μανγκιάντε στο Sky Sport , ο Γκασπερίνι θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Γουέσλι, και θα είναι επίσης εκτός ο Τσιμίκας και ο Πελεγκρίνι . Καθώς ο Έλληνας αμυντικός έχει γρίπη, ενώ ο δεύτερος μυϊκό πρόβλημα.

Έτσι ο 30χρονος διεθνης αναμένεται να χάσει το τελευταίο του ματς με τη Ρόμα, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Λίβεπρουλ.