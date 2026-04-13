Τουράμ: «Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να βοηθάω την Ίντερ να κρδίζει»

Ο Τουράμ μίλησε μετά την ψυχωμένη νίκη της Ίντερ κόντρα στην Κόμο (4-3) και έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τη μεγάλη ανατροπή των Νερατζούρι.

Βραδιά γεμάτη ανατροπές η χθεσινή για την Ίντερ που έφυγε με σπουδαίο διπλό κόντρα στη Κόμο (4-3) του Δουβήκα και ξέφυγε στο +9 από τη Νάπολι. Η ομάδα του Κίβου αν και βρέθηκε να χάνει στο 45' με 2-0 γύρισε το ματς τούμπα με τους Ντάμφρις - Τουράμ να σκοράρουν δύο γκολ έκαστος και να κλειδώνουν το τελικό 4-3. Σε μια μέρα όπου τα πράγματα για τους Παρτενοπέι δεν ήρθαν ιδανικά, μιάς και «κόλλησαν» στο 1-1 με τη Πάρμα.

Ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών των Νερατζούρι που χτύπησε «δις», αρχικά στο 45+1' όπου και μείωσε σε 1-2 και στο 49' που έφερε την ισορροπία, μίλησε στο κανάλι της Ιντερ.

Ο Γάλλος φορ μιλώντας μετά το ματς στάθηκε στο δύσκολο αγώνα: «Ένας δύσκολος αγώνας εναντίον μιας δυνατής ομάδας. Δυσκολευτήκαμε, αλλά κερδίσαμε. Όσον αφορά τον πανηγυρισμός μου υπήρχε ένα πολύ σημαντικό άτομο ανάμεσα στους οπαδούς και του υποσχέθηκα ότι θα πανηγύριζα έτσι αν σκόραρα. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την Ίντερ να κερδίσει, αλλά δεν ξέρω πόσα γκολ. Ήμουν πάντα εδώ, χαμογελαστός και χαρούμενος που έπαιζα με τους συμπαίκτες μου».