«Σάρκα και οστά» πήρε η ανανέωση του συμβολαίου του Σπαλέτι στη Γιουβέντους, με τη Μεγάλη Κυρία να επισημοποιεί την παραμονή του 67χρονου Ιταλού προπονητή έως το 2028.

Όπως είχε ήδη αναφερθεί, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι βρισκόταν ένα... βήμα πριν την επέκταση της συνεργασίας του στον πάγκο της Γιουβέντους, μέχρι το 2028. Ο ιταλικός σύλλογος γνωστοποίησε και με τη... βούλα την ανανέωση του συμβολαίου του πολύπειρου Ιταλού κόουτς, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X.

Αρκετές ομάδες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του 67χρονου προπονητή, ωστόσο καμία δε φάνηκε να... συγκινεί ιδιαίτερα τον ίδιο, ώστε να τον απομακρύνει από το Τορίνο. Παρόλο που η ομάδα της Βόρειας Ιταλίας είναι εκτός τετράδας (σ.σ είναι 5η με 57 βαθμούς), στηρίζει το πλάνο του Σπαλέτι, καθώς φαίνεται πως χτίζεται κάτι μακροπρόθεσμο, ούτως ώστε η Γιουβέντους να επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε συνηθίσει τόσα χρόνια, εντός και εκτός συνόρων.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι διαθέτει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, όντας ένας εκ των πιο έμπειρων προπονητών της γενιάς του. Εθνική Ιταλίας, Γιουβέντους, Ίντερ, Ρόμα, Ζενίτ είναι οι κορυφαίες -μεταξύ άλλων- ομάδων που έχει προπονήσει.