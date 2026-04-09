Η φάση που έκανε έξαλλο τον Φλικ στο ματς με την Ατλέτικο: «Πεντακάθαρο πέναλτι και αποβολή»

Ο Φλικ στράφηκε κατά της διαιτησίας και του VAR στο ματς με την Ατλέτικο κι εξέφρασε τα παράπονά του για τον τρόπο που εξέτασαν μια συγκεκριμένη φάση με τον Πιούμπιλ.

Η Μπαρτσελόνα εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία μετά την ήττα της με 0-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στα προημιτελικά του Champions League. Αυτό που εξόργισε τους Καταλανούς ήταν μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, για την οποία θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί πέναλτι και κόκκινη κάρτα στον Μαρκ Πιούμπιλ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Φλικ, ήταν απαράδεκτο το ότι ο αμυντικός των Ροχιμπλάνκος (ο οποίος είχε ήδη κίτρινη κάρτα), σταμάτησε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή, πριν ο Μούσο δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.

En España se armó un revuelo gigante por ESTA MANO de Pubill NO SANCIONADA como PENAL para el Barça, después del pase de Musso…



Ο προπονητής της Μπάρτσα χαρακτήρισε τη φάση αυτή ως «πεντακάθαρο πέναλτι και δεύτερη κάρτα», εκφράζοντας την απορία του για τον λόγο που ο VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει τη φάση, τη στιγμή μάλιστα που νωρίτερα είχε παρέμβει για να αναβαθμίσει την κίτρινη του Κουμπαρσί σε κόκκινη.

Ο Φλικ αλλά και η Μπαρτσελόνα έκαναν λόγο για μια λανθασμένη απόφαση που επηρέασε την εξέλιξη του ματς και ευνόησε τους Μαδριλένους, αφήνοντας αιχμηρά σχόλια για τον Γερμανό VAR.

Τι λέει ο κανονισμός

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της IFAB, για να θεωρηθεί η μπάλα «ζωντανή» σε ένα ελεύθερο, πρέπει να λακτιστεί ξεκάθαρα και να μετακινηθεί με σκοπό την επανέναρξη του παιχνιδιού. Αν ο τερματοφύλακας την ακουμπήσει απλώς για να τη μετακινήσει σε άλλο σημείο, το παιχνίδι παραμένει σε διακοπή.

Στην περίπτωση του Πιούμπιλ, η πρόθεσή του φάνηκε να είναι βοηθητική προς τον Μούσα για το σωστό στήσιμο της μπάλας και δεν φάνηκε να είναι αγωνιστική παρέμβαση, για την οποία έκανε λόγο ο Φλικ. Εφόσον η μπάλα ήταν ακόμη «νεκρή», η χρήση του χεριού δεν συνιστά παράβαση σε αυτήν την περίπτωση, γι' αυτό και δεν υπηρξε παρεμβαση για πέναλτι ή αποβολή.