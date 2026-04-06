Οι Ναπολιτάνοι έβαλαν εμπόδιο στον δρόμο της διεκδίκησης του τίτλου από τη Μίλαν, προσπέρασαν στη 2η θέση και είναι στο -7 από την Ίντερ και την κορυφή της Serie A. Η ομάδα του Κόντε είχε την ουσία, επικράτησε 1-0 εντός έδρας των Ροσονέρι και... ονειρεύεται ξανά.

Το πρώτο ημίχρονο είχε καλό ρυθμό, αλλά λίγες καθαρές ευκαιρίες. Η Νάπολι είχε τον έλεγχο, αλλά όχι και τον τρόπο να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Μόλις δυο καλές στιγμές είχαμε στο 45λεπτο, με τον Μόντριτς να μην μπορεί να σκοράρει από καλή θέση και τον Σπινατσόλα να απαντά με ωραία ενέργεια, αλλά όχι και ιδανικό τελείωμα. Στην επανάληψη, η Νάπολι πίεσε, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα και έφτανε πιο εύκολα στην αντίπαλη εστία. Ωστόσο, ο Μενιάν με σημαντικές αποκρούσεις κράτησε την ομάδα του στο «κόλπο».

Ο Γάλλος είχε μεγάλες επεμβάσεις στις προσπάθειες των Ντε Μπρόινε και Ανγκισά. Ωστόσο, η λύτρωση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 79ο λεπτό, όταν ο από σέντρα του Ολιβέρα, ο Πολιτάνο με υπέροχο αριστερό σουτ διαμόρφωσε το 1-0 και έστειλε τη Νάπολι στη 2η θέση. Η Μίλαν απάντησε με τον Χιμένες και τον Λεάο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, οι «Παρτενοπέι» μπαίνουν δυναμικά στη μάχη του τίτλου, επιβεβαιώνοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό διεκδικητή του Scudetto.