Λουκάκου: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να γυρίσω την πλάτη μου στη Νάπολι»

Ο Ρομέλου Λουκάκου θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την κατάσταση στη Νάπολι, τονίζοντας πως δεν θα μπορούσε ποτέ να γυρίσει την πλάτη του στην ομάδα.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε το τελευταίο διάστημα ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος προτίμησε να παραμείνει στο Βέλγιο και να προπονηθεί εκεί, αρνούμενος να γυρίσει στη Νάπολι σε μια απόφαση που φέρεται να προκάλεσε εκνευρισμό εντός του συλλόγου.

Ο θηριώδης φορ ωστόσο μέσα από μήνυμα στα social media θέλησε να ξεκαθαρίσει τη στάση του, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στις δυσκολίες που έχει περάσει το τελευταίο διάστημα με τραυματισμούς και την απώλεια του πατέρα του. Δήλωσε ωστόσο πιστός στους Παρτενοπέι, υπογραμμίζοντας πως δεν θα μπορούσε ποτέ να γυρίσει την πλάτη του στην ομάδα.

«Αυτή η σεζόν ήταν πολύ δύσκολη για μένα, μεταξύ του τραυματισμού και της προσωπικής απώλειας (σ.σ εκείνης του πατέρα του). Ξέρω ότι έχει γίνει πολλή συζήτηση για την κατάστασή μου τις τελευταίες ημέρες και είναι σημαντικό να διευκρινιστούν τα πάντα.

Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες δεν ένιωθα καλά σωματικά και έκανα κάποιους ελέγχους όσο ήμουν στο Βέλγιο. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε φλεγμονή και υγρό στον καμπτήρα του ισχίου μου, κοντά στον ουλώδη ιστό. Δεδομένου ότι είναι το δεύτερο πρόβλημα που έχω από την επιστροφή μου στις αρχές Νοεμβρίου, επέλεξα να κάνω αποκατάσταση στο Βέλγιο, ώστε να μπορώ να βοηθήσω όταν με καλέσουν.

Νομίζω ότι πολλοί από εσάς είδατε τη συνέντευξη που έδωσα στη Βερόνα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να γυρίσω την πλάτη μου στη Νάπολι, ποτέ. Δεν υπάρχει τίποτα που θέλω περισσότερο από το να παίζω και να κερδίζω με την ομάδα μου… αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να βεβαιωθώ πως 100% σε φόρμα, επειδή δεν ήμουν πρόσφατα, και αυτό είχε και ψυχολογικό αντίκτυπο.

Ήταν μια δύσκολη χρονιά αλλά στο τέλος, θα την ξεπεράσω και θα βοηθήσω τη Νάπολι και την εθνική ομάδα να πετύχουν τους στόχους τους όταν κληθώ. Αυτό είναι το μόνο που θέλω» τόνισε χαρακτηριστικά ο Βέλγος φορ.