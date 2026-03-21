Μίλαν - Τορίνο 3-2: Νίκη με άγχος και ξανά δεύτερη
Με τη Νάπολι να έχει πατήσει... γκάζι τις τελευταίες εβδομάδες, η νίκη ήταν επιτακτικής ανάγκης για τη Μίλαν ώστε να ανακτήσει τη δεύτερη θέση. Αν και ζορίστηκε απέναντι στην Τορίνο, η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι συνήλθε από τη «σφαλιάρα» στη Ρώμη και με το χορταστικό 3-2 προσπέρασε ξανά τη Νάπολι για να βρεθεί προσωρινά στο -5 από την πρωτοπόρο Ίντερ.
Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Πάβλοβιτς στο 36΄και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, όταν κοντρόλαρε τη μπάλα πολλά έξω από την περιοχή και με μια οβίδα έγραψε το 1-0 με τη βοήθεια του δοκαριού. Παρόλα αυτά οι φιλοξενούμενοι δεν έσκυψαν το κεφάλι κι έφτασαν στην ισοφάριση με τον Σιμεόνε λίγο πριν το ημίχρονο (44΄). Παρόλα αυτά η Μίλαν κατάφερε να χτίσει ασφαλή διαφορά μέσα σε δυο λεπτά.
Αρχικά στο 54΄εκτέλεσε άψογα από θέση βολής για το 2-1 μετά από ασίστ του Πούλισικ, ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Φοφανά κοντρόλαρε τη μπάλα στην περιοχή, δημιούργησε χώρο για το σουτ κι εκτέλεσε για να δώσει διαφορά δυο τερμάτων στην ομάδα του. Στο 84΄βέβαια κι έπειτα από παρέμβαση του VAR, η Τορίνο κέρδισε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Βλάσιτς, πάλεψε για την ισοφάριση, αλλά το σκορ παρέμεινε υπέρ των Ροσονέρι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Μίλαν (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μενιάν, Τομόρι (46΄Ατεκάμε), Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Μπαρτεσάγκι, Σαλεμάκερς, Ραμπιό, Μόντριτς, Φοφανά (69΄Ρίτσι), Πούλισικ (77΄Χιμένες), Φίλκρουγκ (70΄Ενκουνκού)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.