Η Μίλαν παιδεύτηκε, αλλά λύγισε με 3-2 την Τορίνο στο Μιλάνο και ανέβηκε ξανά στη δεύτερη θέση, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Με τη Νάπολι να έχει πατήσει... γκάζι τις τελευταίες εβδομάδες, η νίκη ήταν επιτακτικής ανάγκης για τη Μίλαν ώστε να ανακτήσει τη δεύτερη θέση. Αν και ζορίστηκε απέναντι στην Τορίνο, η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι συνήλθε από τη «σφαλιάρα» στη Ρώμη και με το χορταστικό 3-2 προσπέρασε ξανά τη Νάπολι για να βρεθεί προσωρινά στο -5 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Πάβλοβιτς στο 36΄και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, όταν κοντρόλαρε τη μπάλα πολλά έξω από την περιοχή και με μια οβίδα έγραψε το 1-0 με τη βοήθεια του δοκαριού. Παρόλα αυτά οι φιλοξενούμενοι δεν έσκυψαν το κεφάλι κι έφτασαν στην ισοφάριση με τον Σιμεόνε λίγο πριν το ημίχρονο (44΄). Παρόλα αυτά η Μίλαν κατάφερε να χτίσει ασφαλή διαφορά μέσα σε δυο λεπτά.

Αρχικά στο 54΄εκτέλεσε άψογα από θέση βολής για το 2-1 μετά από ασίστ του Πούλισικ, ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Φοφανά κοντρόλαρε τη μπάλα στην περιοχή, δημιούργησε χώρο για το σουτ κι εκτέλεσε για να δώσει διαφορά δυο τερμάτων στην ομάδα του. Στο 84΄βέβαια κι έπειτα από παρέμβαση του VAR, η Τορίνο κέρδισε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Βλάσιτς, πάλεψε για την ισοφάριση, αλλά το σκορ παρέμεινε υπέρ των Ροσονέρι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Μίλαν (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μενιάν, Τομόρι (46΄Ατεκάμε), Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Μπαρτεσάγκι, Σαλεμάκερς, Ραμπιό, Μόντριτς, Φοφανά (69΄Ρίτσι), Πούλισικ (77΄Χιμένες), Φίλκρουγκ (70΄Ενκουνκού)

