Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Μεγάλη Δευτέρα σήμερα (06/04) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως, συντονιστείτε στις 14:00 στο καθιερωμένο σας ραντεβού στο YouTube του Gazzetta με τους Galacticos by Interwetten. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης, μαζί με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από Θεσσαλονίκη, έχουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από την πρώτη αγωνιστική των play-offs του πρωταθλήματος.

Στη Serie A, στις 13:30 η Ουντινέζε θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Κόμο του Τάσου Δουβίκα (Cosmote Sport 3), στις 16:00 η Λέτσε την Αταλάντα (Cosmote Sport 1), στις 19:00 η Γιουβέντους τη Τζένοα (Cosmote Sport 1) και στις 21:45 το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Νάπολι και Μίλαν (Cosmote Sport 1). Στην Ισπανία η Χιρόνα θα υποδεχθεί τη Βιγιαρεάλ (22:00, Nova Sports Prime) και η Σπόρτινγκ Χιχόν τη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β΄ (Nova Sports Start). Τέλος στη Πορτογαλία, η Κάσα Πία θα αναμετρηθεί με τη Μπενφίκα (Cosmote Sport 7).

Ακόμη στο πόλο η εθνική μας θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Ουγγαρία (17:30, ΕΡΤ2) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου υδατοσφαίρισης στο μίνι τουρνουά που θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας