Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Ρομέλου Λουκάκου αρνείται να επιστρέψει στην Ιταλία και να προπονηθεί με τη Νάπολι, προτιμώντας να το πράξει επί βελγικού εδάφους.

Ο Ρομέλου Λουκάκου έχει περάσει μερικούς δύσκολους μήνες, καθώς λόγω τραυματισμού έχασε το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν και τώρα προσπαθεί να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος και να είναι διαθέσιμος τόσο στην τελική ευθεία της Serie A όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων όσον αφορά στο πώς θα προετοιμαστεί ο Βέλγος επιθετικός, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ότι παρότι δεν θα αγωνιστεί στα επερχόμενα φιλικά της εθνικής του ομάδας με ΗΠΑ και Μεξικό, προτιμά να παραμείνει στην πατρίδα του και να προπονηθεί εκεί, αρνούμενος να γυρίσει στην Ιταλία και να προπονηθεί με τη Νάπολι την Πέμπτη και την Παρασκευή!

Από πλευράς Κόκκινων Διαβόλων, αναφέρθηκε ότι «ο Ρομέλου εξέτασε προσεκτικά τι είναι καλύτερο γι' αυτόν και κατέληξε πως δεν θα ήταν καλό να συνεχίσει να προπονείται σε τόσο υψηλούς ρυθμούς. Το καλό είναι πως δεν υπάρχουν θέματα υγείας, το σημαντικό είναι να καταλήξει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προετοιμαστεί για τους επόμενους μήνες. Ξέρουμε δύο πράγματα, πως ο Λουκάκου γνωρίζει καλά το σώμα του και πως θέλει πραγματικά να είναι στο Μουντιάλ».