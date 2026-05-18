Θρίλερ στη Serie A, όπου η Λέτσε με γκολ στις καθυστερήσεις επικράτησε 3-2 της Σασουόλο και αγκάλιασε την παραμονή στην κατηγορία. Σώθηκε η Κάλιαρι.

Σε ένα απίθανο ματς, η Λέτσε με γκολ στο 90+6' επικράτησε 3-2 της Σασουόλο εκτός έδρας, βρέθηκε στο +1 από την Κρεμονέζε και μια στροφή πριν το τέλος κρατά τη μοίρα της παραμονής στα χέρια της. Το γκολ της λύτρωσης πέτυχε στην τελευταία φάση ο Στούλιτς και αφού στην προηγούμενη φάση ο Βολπάτο είχε χάσει μοναδική ευκαιρία για τη Σασουόλο για να της δώσει το τρίποντο.

Η Κρεμονέζε νίκησε εκτός έδρας την Ουντινέζε, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στο -1 από τη Λέτσε και στην τελευταία στροφή υποδέχεται την Κόμο. Ο Βάρντι πέτυχε το μοναδικό γκολ των νικητών.

Η Κάλιαρι εξασφάλισε την παραμονή στη Serie A μετά τη νίκη επί της Τορίνο με 2-1. Τα γκολ της ανατροπής πέτυχαν οι Εσπόζιτο και Μίνα.