Serie: Τρίποντο σωτηρίας στις καθυστερήσεις η Λέτσε
Σε ένα απίθανο ματς, η Λέτσε με γκολ στο 90+6' επικράτησε 3-2 της Σασουόλο εκτός έδρας, βρέθηκε στο +1 από την Κρεμονέζε και μια στροφή πριν το τέλος κρατά τη μοίρα της παραμονής στα χέρια της. Το γκολ της λύτρωσης πέτυχε στην τελευταία φάση ο Στούλιτς και αφού στην προηγούμενη φάση ο Βολπάτο είχε χάσει μοναδική ευκαιρία για τη Σασουόλο για να της δώσει το τρίποντο.
Η Κρεμονέζε νίκησε εκτός έδρας την Ουντινέζε, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στο -1 από τη Λέτσε και στην τελευταία στροφή υποδέχεται την Κόμο. Ο Βάρντι πέτυχε το μοναδικό γκολ των νικητών.
Η Κάλιαρι εξασφάλισε την παραμονή στη Serie A μετά τη νίκη επί της Τορίνο με 2-1. Τα γκολ της ανατροπής πέτυχαν οι Εσπόζιτο και Μίνα.
