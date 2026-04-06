Ο Μπαστόνι αποθεώθηκε στο Μιλάνο λίγες μέρες μετά την κόκκινη κάρτα που «κόστισε» στην Ιταλία το Μουντιάλ

Οι οπαδοί της Ίντερ αποθεώσαν τον Αλεσάντρο Μπάστονι λίγα 24ώρα μετά την αποβολή του αμυντικού που στοίχισε στην Ιταλία την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η Ίντερ φιλοξένησε χθες (05/04) στο «Σαν Σίρο» τη Ρόμα για την 31η αγωνιστική της Serie A, σε ένα ντέρμπι που απο νωρίς κατέληξε σε... μονόλογο, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με το επιβλητικό 5-2.

Όπως ήταν λογικό επικρατούσε μία ευφορική ατμσόσφαιρα στο μιλανέζικο γήπεδο, με τους οπαδούς των Νερατζούρι να προχωρούν σε μία συμβολική κίνηση προς τον Αλεσάντρο Μπαστόνι.

Ο διεθνής αμυντικός αντιμετώπισε έντονες αντιδράσεις από τους Ιταλούς οπαδούς μετά την κόκκινη κάρτα που έλαβε στον αγώνα εναντίον της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, μία αποβολή που άφησε την Ιταλία με δέκα παίκτες και τελικά της κόστισε μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Ο 26χρόνος οπισθοφύλακας δέχτηκε θύελλα επικρίσεων και μίσους στο διαδίκτυο, με την σύζυγό του να γίνεται και εκείνη στόχος αρνητικών σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα.

Εν μέσω της εκτεταμένης κριτικής λοιπόν, οι οπαδοί της Ίντερ έδειξαν στον Μπαστόνι την πλήρη υποστήριξή τους, χειροκροτώντας τον αμυντικό όρθιο την ώρα που αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.