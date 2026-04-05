Η Ίντερ έκανε ό,τι ήθελε στο... ντέρμπι με τη Ρόμα, επιβλήθηκε με 5-2 και βρέθηκε στο +9 από τη Μίλαν και πιο κοντά στον τίτλο.

Η Ίντερ έκανε πάρτι στο Μιλάνο, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Ρόμα, τη διέλυσε με 5-2 και βρέθηκε στο +9 από τη Μίλαν, αλλά με ματς περισσότερο. Οι Νερατζούρι με αντεπίθεση διαρκείας στην επανάληψη έκαναν ό,τι ήθελαν και βρέθηκαν ακόμα πιο κοντά στον τίτλο. Ο Λαουτάρο ήταν εντυπωσιακός στην επιστροφή του και «έσπρωξε» την ομάδα του σε ένα μεγάλο τρίποντο.

Η Ιντερ μπήκε δυνατά και μόλις στο πρώτο λεπτό άνοιξε το σκορ, όταν ο Τουράμ γύρισε την μπάλα από δεξιά και ο Λαουτάρο εκτέλεσε άψογα από κοντά για το 1-0. Λίγο αργότερα, η Ίντερ άγγιξε και δεύτερο γκολ, με τον Χακάν Τσαλχάνογλου να απειλεί με δυνατό σουτ. Η Ρόμα αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει με καρφωτή κεφαλιά του Μαντσίνι.

Ωστόσο, ο Τσαλχάνογλου είχε τη λύση και λίγο πριν το φινάλε του α' μέρους με τρομερό σουτ πέτυχε το 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Νερατζούρι ανέβασαν κατακόρυφα ρυθμό και «καθάρισαν» το ματς. Ο Λαουτάρο στο 52' πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ έπειτα από ασίστ του Τουράμ, ενώ ο Γάλλος επιθετικός έκανε το 4-1 με κεφαλιά στο 55'. Το 5-1 ήρθε από τον Μπαρέλα στο 63', που εκμεταλλεύτηκε λάθη στην άμυνα της Ρόμα. Η φιλοξενούμενη κατάφερε απλώς να μειώσει σε 5-2 με τον Πελεγκρίνι. Αυτή η ήττα την έφερε στην 6η θέση και ακόμα πιο μακριά από το Champions League.

Πίζα - Τορίνο 0-1

Η Τορίνο έστειλε ένα βήμα πιο κοντά στη Serie B την Πίζα, καθώς έφυγε με το διπλό από την ομώνυμη πόλη. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στη 12η θέση με 36 βαθμούς και πέτυχαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους. Αντιθέτως οι γηπεδούχοι είναι ουραγοί με 18 και πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να ανατρέψουν την κατάσταση. Σκόρερ για την ομάδα του ιταλικού βορρά, ο Άνταμς στο 80ο λεπτό.