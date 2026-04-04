Βερόνα - Φιορεντίνα 0-1: Απομακρύνεται το σενάριο του υποβιβασμού για τους Βιόλα
Ακόμα ένα μεγάλο αποτέλεσμα πανηγύρισε η Φιορεντίνα στη μάχη που δίνει για τη σωτηρία. Οι Βιόλα κατάφεραν να λυγίσουν την ουραγό Βερόνα με 1-0 και να πάρουν κομβική βαθμολογική ανάσα, καθώς ξέφυγαν στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη.
Τον γόρδιο δεσμό έλυσε στο 82΄ο Φατζιόλι για τους Βιόλα, με τα νεύρα να επικρατούν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με εκατέρωθεν αποβολές των Γκούντμουντσον και Σουσλόφ στο 86΄. Το 1-0 ωστόσο παρέμεινε μέχρι τέλους, με τους Βιόλα να κάνουν ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή τους.
Νωρίτερα η Σασουόλο επικράτησε με ανατροπή 2-1 επί της Κάλιαρι που δεν παραμένει επικίνδυνα κοντά στις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό. Παρά το προβάδισμα των φιλοξενούμενων με πέναλτι του Εσπόζιτο (30΄), οι Νεροβέρντι έφεραν τούμπα το ματς με σκόρερ τους Γκαρθία (50΄) και Πιναμόντι (78΄) κι ανέβηκαν στην 10η θέση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.