Απόδραση για τη Φιορεντίνα, η οποία λύγισε με 1-0 εκτός έδρας την ουραγό Βερόνα κι εκτοξεύτηκε στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη. Βύθισε την Κάλιαρι η Σασουόλο.

Ακόμα ένα μεγάλο αποτέλεσμα πανηγύρισε η Φιορεντίνα στη μάχη που δίνει για τη σωτηρία. Οι Βιόλα κατάφεραν να λυγίσουν την ουραγό Βερόνα με 1-0 και να πάρουν κομβική βαθμολογική ανάσα, καθώς ξέφυγαν στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη.

Τον γόρδιο δεσμό έλυσε στο 82΄ο Φατζιόλι για τους Βιόλα, με τα νεύρα να επικρατούν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με εκατέρωθεν αποβολές των Γκούντμουντσον και Σουσλόφ στο 86΄. Το 1-0 ωστόσο παρέμεινε μέχρι τέλους, με τους Βιόλα να κάνουν ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή τους.

Νωρίτερα η Σασουόλο επικράτησε με ανατροπή 2-1 επί της Κάλιαρι που δεν παραμένει επικίνδυνα κοντά στις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό. Παρά το προβάδισμα των φιλοξενούμενων με πέναλτι του Εσπόζιτο (30΄), οι Νεροβέρντι έφεραν τούμπα το ματς με σκόρερ τους Γκαρθία (50΄) και Πιναμόντι (78΄) κι ανέβηκαν στην 10η θέση.