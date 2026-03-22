Ρόμα - Λέτσε 1-0: Αγχώθηκε, αλλά παρέμεινε εντός ευρωπαϊκής τροχιάς
Έκανε το χρέος της η Ρόμα και παρέμεινε σε τροχιά για ευρωπαϊκή έξοδο. Αν και παιδεύτηκαν μπροστά στον κόσμο τους στο «Ολίμπικο», οι Τζαλορόσι υπέταξαν με 1-0 τη Λέτσε και παρέμειναν στην 6η θέση της Serie A. Έπειτα από ένα πρώτο ημίχρονο που θα ξεχαστεί γρήγορα, οι γηπεδούχοι βρήκαν τη λύση με σκόρερ τον Βαζ στο 57΄για το 1-0. Ένα σκορ που παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, το οποίο κράτησε ζωντανά τα ευρωπαϊκά όνειρα των Ρωμαίων και απόλυτα ρεαλιστικό το σενάριο υποβιβασμού της Λέτσε που παρέμεινε βυθισμένη στην 18η θέση.
