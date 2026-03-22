Τις τρομερές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Κόμο συνεχίζει ο Δουβίκας, που βρήκε δίχτυα στο 29’ στην αναμέτρηση κόντρα στη Πίζα.

Το… χαβά του ο Τάσος Δουβίκας, που συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς για την Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας. Ο Έλληνας διεθνής βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα και διπλασίασε το προβάδισμα για την ομάδα του στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Πίζα για την 30η αγωνιστική της Serie A.

Ο Ντιάο στο 7΄, εκμεταλλευόμενος το λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων, «έγραψε» το 1-0 και λίγα λεπτά αργότερα, ο έλληνας επιθετικός με ένα σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στην εστία για το 2-0.

Αυτό ήταν το 13ο γκολ του 26χρόνου διεθνή με τη φανέλα της Κόμο, τα 11 στη Serie A, ενώ έχει μοιράσει και δύο ασίστ σε συνολικά 34 εμφανίσεις. Μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος, πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες που έχει δεκατέσσερα.