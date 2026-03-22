Δεν έχει ταβάνι η φετινή Κόμο, η οποία βλέπει μόνο τα... αστέρια! Με τον Τάσο Δουβίκα να οδηγεί το άρμα με ακόμα ένα γκολ, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας λύγισε με το επιβλητικό 5-0 την Πίζα και καθιερώθηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας και τους 57 βαθμούς, στο +3 από την 5η Γιουβέντους.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν από νωρίς το σκορ, με τον Ντιάο στο 7΄ να εκμεταλλεύεται το λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων και να γράφει το 1-0. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 29', βρήκε δίχτυα και ο δικός μας Τάσος Δουβίκας, ο οποίος με ένα σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στην εστία και συνεχίζει να φιγουράρει στη δεύτερη θέση των κορυφαίων σκόρερ της Serie A με έντεκα γκολ, πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες που έχει δεκατέσσερα. Ο Ντιάο απείλησε ξανά στο 44, με τον τερματοφύλακα της Πίζα, Νίκολας Αντράντε, να αποκρούει με δυσκολία το εξ επαφής σουτ του Σενεγαλέζου εξτρέμ.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι συνέχισαν το πάρτι, προσφέροντας άπλετο θέαμα στους οπαδούς που βρέθηκαν στις εξέδρες του «Τζουζέπε Σινιγκάλια». Αρχικά στο 48' ο Μπατουρίνα πέρασε σαν σταματημένους τους αντίπαλους αμυντικούς και σκόραρε για το 3-0. Στο 75 ο Παζ μετά την εξαιρετική πάσα που έλαβε από τον Αλμπέρτο Μορένο βρήκε και αυτός δίχτυα, στέλνοντας τη μπάλα στην κάτω αριστερή γωνία του Αντράντε. Στο 81' ο Περόνε έγραψε και αυτός το όνομα του στη λίστα των σκόρερ, πετυχαίνοντας το τελικό 5-0.

Κόμο: Μπουτέζ, Φαν Ντερ Μπρεμπτ, Κεμπφ, Κάρλος (77' Γκολντανίγκα), Μορένο, Ντα Κούνια (59' Κακερέ), Περόνε, Ντιαό (77' Κιούν), Χέσους Ροντρίγκες (37' Μπατουρίνα), Παζ, Δουβίκας (59' Μοράτα)

Πίζα: Νίκολας, Καρατσιόλο, Αλμπιόλ, Κανεστρέλι (77' Ίλινγκ Ζούνιορ), Λογιόλα (64' Στενγκς), Χόιχολτ, Ακινσανμίρο (46' Μέιστερ), Ανγκόρι, Τραμόνι (77' Πιτσινίνι), Λερίς, Μορέο (51' Στοΐλκοβιτς)