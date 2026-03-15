Το όνειρο της Κόμο για έξοδο στο Champions League είναι κάτι παραπάνω από ζωντανό, με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας να επικρατεί 2-1, με ανατροπή, εντός έδρας της Ρόμα και να σκαρφαλώνει τέταρτη στη βαθμολογία της Serie A.

Οι Τζαλορόσι προηγήθηκαν στο έβδομο μόλις λεπτό με πέναλτι του Μάλεν, ωστόσο ο Τάσος Δουβίκας ισοφάρισε 13 λεπτά αφότου πέρασε στο ματς με αλλαγή με συρτό σουτ στο 59' και, με τους Ρωμαίους να μένουν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Γουέσλι στο 64', οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ολοκληρωτική ανατροπή σκηνικού με τον Ντιέγκο Κάρλος (79'). Σημειώνεται ότι για τους ηττημένους, πέρασε ως αλλαγή στο 70' ο Κώστας Τσιμίκας.

Νωρίτερα, η Μπολόνια επιβλήθηκε 1-0 της Σασουόλο εκτός έδρας με γκολ του Νταλινγκά στο έκτο λεπτό και εδραιώθηκε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, με τον Μπάμπη Λυκογιάννη να μένει στον πάγκο. Από εκεί και πέρα, η Πίζα πήρε τη δεύτερη φετινή της νίκη λυγίζοντας με 3-1 (9' πέν. Μορέο, 52', 54' Καρατσιόλο - 67' Παβολέτι), ενώ η Τζένοα πέρασε με 2-0 (61' Βιτίνια, 82' Όστιγκαρντ) από τη Βερόνα.