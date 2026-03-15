Δουβίκας: Μπήκε αλλαγή στο ματς με τη Ρόμα και έβαλε γκολ για το 1-1
Ο Τάσος Δουβίκας πέρασε ως αλλαγή στο ματς της Κόμο με τη Ρόμα και μέσα σε 13 λεπτά σκόραρε και ισοφάρισε σε 1-1.
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Ιταλία ο Τάσος Δουβίκας! Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε ως αλλαγή με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους στην εντός έδρας αναμέτρηση της Κόμο με τη Ρόμα και 13 λεπτά αργότερα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ από τα αριστερά, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τους γηπεδούχους.
🚨 DOUVIKAS SQUALIZED THE GAME!!!!!!!!— Rango (@Rango_deep) March 15, 2026
🇮🇹 Como 1 - 1 Roma
