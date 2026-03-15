Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Ιταλία ο Τάσος Δουβίκας! Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε ως αλλαγή με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους στην εντός έδρας αναμέτρηση της Κόμο με τη Ρόμα και 13 λεπτά αργότερα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ από τα αριστερά, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τους γηπεδούχους.