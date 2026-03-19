Η Κόμο πενθεί: «Εφυγε» από τη ζωή ο συνιδιοκτήτης της, Μάικλ Χαρτόνο

Θρήνος στην Κόμο, αφού «έφυγε» από τη ζωή ο Μάικλ Χαρτόνο, συνιδιοκτήτης του συλλόγου της Serie A.

Η Κόμο πενθεί. Ο Μάικλ Χαρτόνο, ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του συλλόγου μαζί με τον αδελφό του Ρόμπερτ, πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Ο Χαρτόνο ήταν ο μεγαλύτερος από τους δύο όταν ανέλαβαν την ομάδα το 2019. Στην Ινδονησία, οι αδελφοί Χαρτόνο δημιούργησαν μια επιχειρηματική αυτοκρατορία: τη βιομηχανία καπνού Djarum, με καθαρή περιουσία που εκτιμάται περίπου στα 39 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

«Η Κόμο εκφράζει τη βαθιά λύπη της για τον θάνατο του Μάικλ Χαρτόνο. Ο σύλλογος απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια Χαρτόνο και σε όλο το Djarum Group. Υπό την καθοδήγηση της οικογένειας, ο σύλλογος άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του και γι’ αυτό τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό».

Ποιος ήταν ο Μάικλ Χαρτόνο

Γεννημένος στις 2 Οκτωβρίου 1939 στο Glava Centrale της Ινδονησίας, ο Μάικλ ανέλαβε το εργοστάσιο τσιγάρων του πατέρα του το 1963. Η επιχείρηση, που είχε πτωχεύσει το 1950 και έφερε το όνομα Djarum, είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Μαζί με τον αδελφό του την ανακατασκεύασαν και τη μετέτρεψαν σε έναν τεράστιο επιχειρηματικό κολοσσό.

Οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν τον κλάδο του καπνού, συμμετοχές στην Bank Central Asia, 78 μάρκες τσιγάρων στην Ινδονησία και 54 στο εξωτερικό, κυρίως στις ΗΠΑ, καθώς και κινηματογράφο, streaming, ηλεκτρονικό εμπόριο, ποτά, ταξίδια και ηλεκτρονικά προϊόντα. Οι Χαρτόνο θεωρούνται η πλουσιότερη οικογένεια της Ινδονησίας.

Ο συνιδιοκτήτης της Κόμο ήταν επίσης ιδιαίτερα ενεργός στον κοινωνικό τομέα. Η Djarum Foundation υποστηρίζει την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και το περιβάλλον. Ήταν επαγγελματίας παίκτης μπριτζ και αγωνίστηκε για την ένταξη του αθλήματος στους Ασιατικούς Αγώνες.

Η Κόμο από το 2019: Από τη Serie D στη Serie A

Το 2019 οι αδελφοί Χαρτόνο αγόρασαν την Κόμο, που τότε αγωνιζόταν στη Serie D, και την οδήγησαν μέχρι τη Serie A, αναθέτοντας τη διαχείριση στον Μίργουαν Σουάρσο. Σήμερα, η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Φάμπρεγας, βρίσκεται στην 4η θέση και διεκδικεί θέση στο Champions League.