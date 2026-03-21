Η Γιουβέντους για ακόμα μια φορά στη σεζόν δεν κατάφερε να μείνει σταθερή, κόλλησε στο 1-1 με τη Σασουόλο με χαμένο πέναλτι στο 87΄και η παρουσία της στην τετράδα κινδυνεύει.

Αν θέλει να βρίσκεται στο Champions League την επόμενη περίοδο, οφείλει να σοβαρευτεί. Και μαθήματα όπως η Σασουόλο πρέπει να λειτουργήσουν ως παραδείγματα προς αποφυγήν κι όχι σαν τη νόρμα που θα χαρακτηρίσει τη σεζόν της. Πάνω που είχε την ευκαιρία να χτίσει νικηφόρο σερί, η Γιουβέντους στραβοπάτησε ξανά κόντρα στη Σασουόλο, αφού έμεινε στο 1-1 με χαμένο πέναλτι προς το φινάλε και εξορίστηκε από την πρώτη τετράδα της Serie A.

Ο αγώνας πάντως ξεκίνησε υποσχόμενα για τους Μπιανκονέρι, όταν στο 14΄κι έπειτα από αστραπιαία αντεπίθεση ο Γιλντίζ πλάσαρε στη γωνία από τα όρια της περιοχής για το 1-0. Ένα σκορ ωστόσο που αποδείχθηκε εύθραυστο, με τον Πιναμόντι στο 52΄να τιμωρεί τους γηπεδούχους για το 1-1.

Καθώς ο αγώνας όδευε προς το φινάλε η Γιουβέντους κέρδισε πέναλτι στο 86΄, όμως ο Μούριτς μπλόκαρε την εκτέλεση του Λοκατέλι και στέρησε από τη Γιούβε το γκολ της νίκης. Όπως συνέβη μάλιστα και στιγμές αργότερα σε κεφαλιά που έδιωξε εντυπωσιακά για να κρατήσει την ισορροπία μέχρι τέλους.