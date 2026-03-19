Η Ίντερ ψάχνει ανανέωση στην θέση του τερματοφύλακα, με τον Βικάριο να είναι βασικός υποψήφιος.

Ο Γκουγκιέλμο Βικάριο παρά την φαινομενικά κακή χρονιά που διανύει η Τότεναμ, φαίνεται πως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από ομάδες της πατρίδας του, συγκεκριμένα την Ίντερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Νερατζούρι θέλουν να φρεσκάρουν την θέση του τερματοφύλακα με τον 29χρονο Ιταλό να μοιάζει ιδανακός αντικαταστάτης του βετεράνου Γιάν Σόμερ. Η ομάδα του Μιλάνου παρακολουθεί την περιπτωσή του εδώ και μήνες και σίγουρα δεν την ενοχλεί καθόλου που η τωρινή ομάδα του Τότεναμ όχι απλά είναι εκτός διεκδίκησης ευρωπαϊκών εισιτηρίων, αλλά ακροβατεί μεταξύ Premier League και Championship.









Ο Βικάριο δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά φαίνεται θερμός στην ιδέα της επιστροφής του στην Serie A. Η Τότεναμ, που φημίζεται για το σκληρό πρόσωπο που δείχνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχει κοστολογήσει την περίπτωση του στα 18-20 εκατομμύρια λύρες. Κατά κανόνα, δύσκολα γίνονται επενδύσεις σε ποδοσφαιριστές που βαδίζουν στα 30 όπως ο Ιταλός πορτιέρε, αλλά η θέση που αγωνίζεται μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως έχει ακόμα ποιοτικά χρόνια μπροστά του.