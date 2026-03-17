Ο Νιλ Ελ Αϊνάουι έπεσε θύμα κλοπής και απαγωγής μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε προάστιο της Ρώμης.

Μια εφιαλτική νύχτα (16/3) έζησε ο Νιλ Ελ Αϊνάουι, συμπαίκτης του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιταλικού Τύπου, έπεσε θύμα κλοπής και απαγωγής μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Ο 24χρονος Μαροκινός μέσος, που αποκτήθηκε από τους Τζαλορόσι τον περασμένο Ιούλιο (από τη Λανς), ζει μαζί με την οικογένειά του στην περιοχή Καστέλ Φουσάνο, ένα προάστιο της Ρώμης.

Εκεί, μια συμμορία αποτελούμενη από έξι μαυροφορεμένους άνδρες, που είχαν στην κατοχή τους όπλα και τα πρόσωπά τους καλυμμένα, έκανε «ντου» γύρω στις 3 τα ξημερώματα, αιφνδιάζοντας τους πάντες.

Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, οι εγκληματίες παραβίασαν μια πόρτα που υπήρχε στο σαλόνι για να μπουν στο σπίτι, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ο απόλυτος εφιάλτης. Κλείδωσαν τον Ελ Αϊνάουι, τη μητέρα του, τη σύντροφό του, τον αδελφό του και τη σύντροφό του (σσ αδερφού του) σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού, έχοντας ελεύθερο πεδίο για να κλέψουν κοσμήματα αξίας περίπου 10 χιλιάδων ευρώ, ένα Rolex και κάποιες επώνυμες τσάντες, και φυσικά εξαφανίστηκαν.