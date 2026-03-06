Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, η Μίλαν έκανε ρεκόρ εισπράξεων σε εντός έδρας αναμέτρηση για τη Serie A, για το επερχόμενο Derby della Madonnina (8/3).

Πάντα έχει ενδιαφέρον ένα Derby della Madonnina και σίγουρα τώρα έχει λίγο παραπάνω, αφού για τη Μίλαν έχει τεράστια βαθμολογική σημασία, με την ομάδα του Αλέγκρι να θέλει το τρίποντο διακαώς για να μειώσει στους επτά πόντους τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Ίντερ και να μείνει ζωντανή στο κόλπο του σκουντέτο .

Ηλεκτρισμένη θα είναι φυσικά η ατμόσφαιρα στις εξέδρες του Σαν Σίρο και, πώς άλλωστε θα μπορούσε να μην είναι, αφού είναι το ντέρμπι που κλέβει την παράσταση στην Ιταλία. Όπως αποκάλυψε η Calcio e Finanza, το ματς έγινε sold out και η γηπεδούχος Μίλαν θα κάνει ρεκόρ εισπράξεων στην ιστορία της σε εντός έδρας παιχνίδι, ξεπερνώντας τα 5.870.000 ευρώ που μπήκαν στα ταμεία της τον Μάρτιο του 2019 σε Derby della Madonnina.

Το ντέρμπι αυτό κατατάσσεται στην πρώτη θέση με τις υψηλότερες εισπράξεις στη Serie A για τη Μίλαν, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα. Αξίζει να αναφερθεί πως η αναμέτρηση κατατάσσεται τουλάχιστον στην έβδομη θέση της δεκάδας με τις υψηλότερες εισπράξεις για αγώνες Serie A και μπαίνει στην κορυφαία πεντάδα για τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών εντός έδρας για τη Μίλαν, συμπεριλαμβάνοντας και τους αγώνες το Champions League!

Δείτε τους πέντε αγώνες της Μίλαν στους οποίους οι ροσονέρι έβαλαν τα περισσότερα χρήματα στα ταμεία τους: