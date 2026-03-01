Μετά από δύο συνεχόμενες «γκέλες», η Μίλαν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με μία εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Κρεμονέζε.

Μετά από δύο συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα με Κόμο (1-1) και Πάρμα (0-1) η Μίλαν επέστρεψε σήμερα στις νίκες με μία επικράτηση με 0-2 απέναντι στη Κρεμονέζε στο στάδιο «Τζιοβάνι Ζίνι» στη Κρεμόνα και μείωσε εκ νέου τη διαφορά με την πρωτοπόρο Ίντερ στους 10, με το ντέρμπι «ντέλλα Μαντονίνα» να είναι προ των πυλών (08/03, 21:45).

Οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία του αγώνα από νωρίς, αν και οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που «χτύπησαν» πρώτοι, με ένα σουτ του «γερόλυκου» Τζέιμι Βάρντι στο 27΄ να περνάει εκατοστα μακριά από το δεξί δοκάρι του Μενιάν. Οι «Ροσονέρι» απάντησαν στο 34' με τον Ραφαέλ Λεάο να ζυγίζει το σουτ του, αλλά να καταλήγει και αυτό λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Στο 44΄ ο Φοφανά απείλησε τον Αουντέρο, αλλά ούτε εκείνος κατάφερε να βρει δίχτυα. Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου μία κεφαλιά του Ραμπιό κατέληξε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Στο β΄μέρος οι Μιλανέζοι ανέβασαν και άλλο τον ρυθμό τους με τον Λεάο να ξανα «χτυπάει» στο 60΄, καθώς ο διεθνής εξτρέμ έφτασε λίγα εκατοστά μακριά από το να σκοράρει, αφού έλαβε πρώτα μία πάσα του Ραμπιό, η οποία όμως πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 73 ο Πορτογάλος έκανε μία ωραία κούρσα και πέρασε με ευκολία την άμυνα των γηπεδούχων, αλλά αστόχησε ακόμη μία φορά από απόσταση βολής μέσα από τη μικρή περιοχή. Τρια λεπτά αργότερα ο Τερατσιάνο που είχε περάσει αλλαγή στο 66 έκανε ένα τάκλιν μέσα στη περιοχή με τον διαιτητή να καταλογίζει αρχικά πέναλτι υπέρ της Μίλαν, το οποίο όμως μετά από παρέμβαση του VAR το πήρε πίσω.

Στο 90 ο Πάβλοβιτς κατάφερε να λύσει τελικά τον γόρδιο δεσμό, με τον Σέρβο αμυντικό να βρίσκει το πολυπόθητο γκολ, με μία κεφαλία που κατέληξε στην πάνω δεξιά γωνία της εστίας του Αουντέρο. Η υπόθεση «τρίποντο» τελείωσε και επίσημα στο 94 με τον Λεάο, που ήταν από τους καλύτερους του γηπέδου να σουτάρει μέσα από την περιοχή και να γράφει το τελικό 0-2.

The Rossoneri leave it late to take the three points 👊👏#CremoneseMilan pic.twitter.com/mZNOAfXgko — Lega Serie A (@SerieA_EN) March 1, 2026

Μίλαν (Αλέγκρι): Μαινιάν; Τομόρι (78' Αθεκάμε), Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Σάλεμακερς (62' Φούλκρουγκ), Φοφανά (62' Ρίτσι), Μόντριτς, Ραμπιό, Μπαρτεσάγκι (89' Εστουπινιάν), Λεάο, Πούλισιτς (78' Νκούνκου).