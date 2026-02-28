Τις τρομερές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Κόμο συνεχίζει ο Δουβίκας, που βρήκε δίχτυα στο 18’ για την Κόμο στην αναμέτρηση κόντρα στη Λέτσε.

Το… χαβά του ο Τάσος Δουβίκας, που συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς για την Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας. Ο Έλληνας διεθνής βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα και ισοφάρισε στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Λέτσε για την 27η στροφή της Serie A.

Η Λέτσε του Ντι Φραντσέσκο ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 13’ κόντρα στην Κόμο, όμως η απάντηση ήρθε διά ποδός Δουβίκα πέντε λεπτά αργότερα. Ο Τζέσου Ροντρίγκες συνεργάστηκε ωραία με τον 26χρονο Έλληνα διεθνή και αυτός από κοντά έγραψε το 1-1.

Αυτό ήταν το 12ο γκολ με τη φανέλα της Κόμο τα 9 στη Serie A , ενώ έχει μοιράσει και δύο ασίστ σε συνολικά 31 εμφανίσεις και αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος. Στη πρώτη θέση βρίσκεται ο Λαουτάρο Μαρτινές με 14 στο πρωτάθλημα.