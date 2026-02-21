Με τον Τάσο Δουβίκα να έχει μία ασίστ, η Κόμο πήρε τεράστια εκτός έδρας νίκη, 2-0, ενάντια στη Γιουβέντους.

Τι κι αν προερχόταν από τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη; Η Κόμο επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με στιλ, καθώς επικράτησε 2-0 της Γιουβέντους εκτός έδρας και βρέθηκε στο -1 από την πεντάδα στη βαθμολογία της Serie Α, με τους ηττημένους να υποπίπτουν σε πέμπτη συνεχόμενη γκέλα σε όλες τις διοργανώσεις!

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας αιφνιδίασε τους Μπιανκονέρι στο δωδέκατο λεπτό, όταν μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα, ο Τάσος Δουβίκας βρήκε τον Βοϊβόντα και εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ μέσα από την περιοχή. Οι γηπεδούχοι δυσκολεύονταν να απειλήσουν, με το σκορ να μην αλλάζει στην ανάπαυλα και τους οπαδούς της Γιούβε να αποδοκιμάζουν.

Τα πράγματα έγιναν χειρότερα για τη Βέκια Σινιόρα στο 61', όταν μετά από αστραπιαία αντεπίθεση, ο Ντα Κούνια βρήκε τον Κακρέ κι εκείνος προ κενής εστίας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διπλασιάζοντας τα τέρματα των φιλοξενούμενων. Το 2-0 ήταν το τελικό σκορ, αφού ο Κόπμαϊνερς είχε δοκάρι στο 84', με την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι να προβληματίζει εκ νέου λίγες μέρες μετά τη συντριβή από τη Γαλατάσαραϊ στο Champions League και να δέχεται γιούχα από τους φιλάθλους της ομάδας, την ώρα που η Κόμο πάει φουλ για Ευρώπη.